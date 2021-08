Tras poco más de un mes de la terrible agresión que sufrió de parte de su esposo, Dalia Durán logró mudarse y presentó su nuevo hogar en el programa “Magaly TV La firme”.

La cubana contó que dejó el departamento de San Miguel tras pagar la deuda y ahora se encuentra en otro distrito:

“Ya logré mudarme. Se siente más tranquilidad, mucha paz, es lo que quería para los chicos y para mí, estar tranquilos. También he tenido recuerdos bonitos, pero sí, definitivamente ahí fue donde pasó lo último”, dijo Dalia Durán.

“No era bueno seguir en ese sitio por los chicos y por mí tampoco”, agregó.

De otro lado, Dalia Durán explicó cómo fue su reencuentro con John Kelvin durante una audiencia que se realizó el último lunes: “Para mí fue muy difícil volverlo a ver después de 1 mes y 4 días exactamente. Yo a él no le guardo odio ni rencor. No hay forma alguna de que yo pueda sentir eso (por John) porque eso tampoco me dejaría avanzar a mí”.

La cubana también informó que inició el trámite de divorcio: “Creo que es lo ideal solicitar el divorcio porque para qué continuar unida a una persona con la que ya no estás”.

