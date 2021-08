Este miércoles 11 de agosto, Dalia Durán reveló en el programa ‘Magaly TV, La Firme’ cómo se sintió luego de ver a John Kelvin en la audiencia de apelación a la que asistió el pasado lunes.

La cubana señaló en un reportaje para el programa de Magaly Medina que fue difícil volver a ver a su expareja, pero aseguró que no le guarda rencor.

“Para mí fue muy difícil volverlo a ver después de 1 mes y 4 días exactamente. Yo a él no le guardo odio ni rencor. No hay forma alguna de que yo pueda sentir eso (por John) porque eso tampoco me dejaría avanzar a mí”, comentó en un primer momento.

“Te hablo como mamá y por los chicos, mas no como para volver a tener una relación con él ni nada porque eso definitivamente no podría darse”. añadió.

Por último, la modelo de ‘Porque hoy es sábados con Andrés’ dejo en claro que está esperando los papeles de su divorcio.

“Yo creo que es lo lógico, ¿no? (firmar el divorcio), creo que es lo ideal solicitar el divorcio porque para qué continuar unida con una persona con quien ni siquiera estás”, sentenció.

Como se recuerda, el cantante de cumbia, John Kelvin se encuentra recluido en el penal de Lurigancho cumpliendo los siete meses de prisión preventiva que pesan en su contra por las denuncias de violencia física y agresión sexual contra su aún esposa Dalia Durán.

