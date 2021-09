En la entrevista con Magaly Medina, Sheyla confesó cómo conoció a su actual novio con quien tiene ansias de casarse. Además revelaremos quién es y a qué se dedica el mexicano Luis Miguel Galarza Muro, el actual dueño de su corazón.

En la entrevista para el programa “Magaly Tv La Firme” La exesposa de Antonio Pavón desmintió ser una ´Buchona´, apodo que se le otorga a las esposas de los narcos en México: “Sé que varios comentarios son en mala onda, pero nada que ver, yo sé muy bien lo que soy”, confesó.

Reveló que su actual pareja es un empresario que incursiona en el rubro de la construcción, como se puede ver en sus redes sociales. Él es natural de Zacatecas y siempre comparte en sus redes sociales el cómo disfruta la vida.

La expareja de Patricio Parodi confesó que el único vicio de Sir Winston, son los videojuegos de Play Station. “La Urraca” no dejo pasar la oportunidad para recordarle a su ex, el Pato Parodi, quien también es fanático de los videojuegos.

¿Cómo conoció Sheyla Rojas a Sir Winston?

Fue por un amigo en Guadalajara que la ex chica reality conoció a su novio: “Yo ya había hecho mis maletas, tenía todo listo y vamos a la cena y me presenta a mi novio y en realidad fue “Amor a primera vista” y me dijo quédate y yo le dije no. Pero le dije bueno me quedo, pero en otro lado”, dijo Sheyla Rojas.

