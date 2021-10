Tras el audio que se filtró de Andrea San Martín llorando por la denuncia que Juan Víctor Sánchez puso en su contra, la madre del extripulante de cabina, Alicia Díaz, aseguró que no le cree nada.

En un mensaje publicado en Instagram, Alicia Díaz aseguró que su familia no está actuando con “maldad”, como aseguró Andrea San Martín: “Qué pena que vean el dedo y no hacia dónde está dirigido. No existe maldad cuando se quiere proteger a una menor”.

“Seguimos con el mismo patrón de conducta. Llantos para victimizarnos por favor, hemos llegado a un punto que alguien tiene que detener toda esta careta que se pone. No creemos en tus lágrimas, ya no!!”, escribió la madre de Juan Víctor Sánchez.

“Detrás de ellas (las lágrimas) buscas destruir a mi hijo para descalificarlo como papá y ponerle uno nuevo a la bebé porque te estorba, porque vela por su salud, porque la cuida y protege. Porque se acabó la ley del embudo y tus pisoteos con todos los que están a tu alrededor y no tienen las agallas de hablar, ni siquiera porque la integridad y estabilidad emocional de la bebé están en juego”, se lee en la publicación de Alicia Díaz.

En ese sentido, la madre de Juan Víctor Sánchez aseguró que tienen pruebas contra Andrea San Martín: “Nosotros no tenemos maldad en nuestras acciones, nos mueve el afán de proteger a la bebé. Y más aún con la cantidad de nuevas pruebas que tenemos y que ya están en manos de la justicia. Basta ya!!!! Conocemos tus movidas!!”.

Foto: Instagram @aliciadvm

