La madre de Juan Víctor Sánchez, Alicia Díaz, apareció en el programa “Amor y fuego” el viernes 15 de octubre y manifestó las intensiones que su familia tiene de “sacar” a la pequeña L.S.SM. del ambiente de Andrea San Martín.

Esto se traduciría en un intento de Juan Víctor Sánchez de tener la tutela completa de su hija. Por esta razón, Samuel Suárez publicó un audio privado donde Andrea San Martín llora desconsoladamente al hablar de este complicado tema.

“Andrea en redes todavía no ha dicho nada, ¿cómo está? Yo les voy a contar cómo está y esto es una infidencia mía... y disculpa. Ella sabe que yo nunca he utilizado ninguno de los audios que me ha mandado, pero discúlpame, esta vez lo voy a hacer porque me llega, punto”, dijo el periodista.

“Yo me estoy yendo ahorita a la comisaría, Samu. Estoy que, de verdad... (silencio) Tengo que ser bien fuerte, tengo como sea que serlo... sé que mi abogado no me va a dejar, pero Samu, en esta vida tanta maldad, tanto daño no triunfa, eso no triunfa”, dijo Andrea San Martín a Samuel Suárez entre lágrimas.

La influencer aseguró que no permitirá que la separen de su hija: “Eso no triunfa, ese daño no triunfa... y yo no voy a permitir que mi hija se vaya para que la críen con esa rabia, el ‘odio a la vida’, con ese mismo criterio”.

Según el periodista, Andrea San Martín no le dio autorización para difundir este audio: “No es la primera vez que yo escucho a Andrea ahogarse con estos temas, pero me lo cuenta a mí, yo obviamente no estoy difundiendo estas cosas, pero hoy dije lo siento, o sea, perdóname, así se enoje conmigo Andrea, me interesa. Esta es la Andrea real, la que está detrás de sus redes”.

Andrea San Martín - diario OJO

Fuente: Instarándula

TE PUEDE INTERESAR