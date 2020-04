Angie Jibaja continúa internada en una clínica local tras ser víctima de un intento de feminicidio de parte de su pareja, Ricardo Márquez Michieli (75).

Tras recibir duras críticas de parte de los usuarios, la madre de Angie Jibaja, Maggie Liza, pidió perdón por pedir dinero para cubrir los gastos y culpó a otras personas de que su hija haya perdido todo el dinero que ganó en el pasado.

“Para los amigos, familiares, seguidores que quieren a Angie, les pido disculpas por este pedido, sé que mi hija lo tuvo todo y todo lo perdió por confiar en quienes no lo merecían”, señaló la madre de la “chica de los tatuajes”.

Maggie Liza no mencionó la adicción a las drogas de Angie Jibaja, pero dejó entrever que este fue un “refugio" producto de su depresión: ”Amigos, managers etc. Ella colapsó y cayó en una profunda depresión donde todos sabemos en qué se refugió, es fácil juzgar pero nadie se pone sus zapatos, nadie sabe lo que tiene en su cabeza, ella siempre nos sonrió pero ella estaba destrozada por dentro, dejó de trabajar porque ya no tenía fuerzas para seguir".

En ese sentido, Maggie Liza apeló a la solidaridad de los peruanos pues afirma que no tiene el dinero para pagar la clínica y Ricardo Márquez no podrá hacerlo debido a su delicado estado de salud:

“La verdad no se los deseo a ninguna persona pero nadie está libre de pasar algo así, o uno mismo, un familiar o un amigo, por eso les pido su compresión y nos apoyen con solo un granito de arena, puede ser aunque sea un sol, somos muchos, pero se necesita pagar la clínica ya que este señor que debería hacerlo se encuentra muy grave, y por lo tanto no lo podrá hacer, la cantidad es muy alta y escapa muy lejos de mis posibilidades, por lo tanto les ruego me puedan apoyar”.

