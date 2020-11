Poco a poco comienzan a aparecer personas apoyando al actor Eleazar Gómez luego de ser detenido por agredir físicamente a la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

La señora Rosalba Ortiz, madre de la reconocida actriz Geraldine Bazán -exesposa de Gabriel Soto- acudió a la Fiscalía donde estaba recluido el actor de Televisa y le brindó su apoyo.

“Gracias por estar aquí pero ustedes también deberían apoyarlo... o sea, igual apoyamos a la chica, pero no sabemos las circunstancias, no sabemos qué pasó, un momento de...”, dijo la señora a la revista TV Notas.

La madre de Geraldine Bazán afirmó que acudió al lugar a pedido de la madre de Eleazar Gómez:

“A petición de su mamá aquí estamos. Su mamá me da tristeza, su mamá está enferma”.

Y es que doña Rosalba Ortiz es madrina de la madre del galán de telenovelas, por consecuente la familia de Geraldine es muy amiga de la de Eleazar.

La señora también señaló que “no es posible” que Gómez se quede en prisión porque “ahora hay derechos humanos”.

Sin embargo, cuando los periodistas le recordaron que son acusaciones muy graves, Rosalba Ortiz dijo no creer en esta versión: “No lo sé, no lo creo, no lo creo, pero no sé”

En tanto, se conoció que Ángel Claude Bazán, hermano Geraldine Bazán, sería el abogado de Eleazar Gómez.









VIDEOS RECOMENDADOS

Tefi Valenzuela rompe su silencio tras ser agredida por Eleazar Gómez

Tefi Valenzuela rompe su silencio - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR