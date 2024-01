Tommy Portugal vuelve a estar en medio de la polémica luego de que revela las razones por las que se distanció de su hija Maffer Portugal. Sin embargo, estas declaraciones no le gustaron nada a su expareja y madre de la cantante Mariella Veliz, quien no dudo en responderle.

A través del programa ‘Todo se filtra’, la madre de Mafer Portugal se pronunció sobre el padre de su hija, quien ha vuelto a hablar de la joven a pesar de la distancia existente entre ellos. En un inicio Mariella Veliz se mostró en desacuerdo con la actitud de Tommy y decidió confesar algunos incidentes que vivió durante su embarazo.

“ Cuando yo tengo una relación con el señor Portugal, éramos demasiados jóvenes. Yo tenía 20 y él tenía 19, nos llevábamos por meses. (...) En ese entonces, por amigos en común, yo supe que él se iba a ir de viaje, perdí contacto con él y lo único que supe es que no quería regresar porque quería seguir una nueva vida en otro lado ”, comenzó contando.

“ Eso él, cuando en algún momento lo comentó, se molestó conmigo, me dejó de hablar, por esa razón fue que él me dejó de hablar, ya cuando ya conoció a Mafer, sin embargo, hace poco subió un podscast donde él habla de ese tema, donde sí, efectivamente, él se había ido a EE.UU. (...) Cuando nos reencontramos yo le pedí perdón porque me quedé mucho tiempo callada, pero es difícil... ”, agregó.

“ Yo sabía mi verdad y él también sabía cuál era la verdad. (...) Él me dijo ‘yo a ti no te conozco’, cuando él sabe muy lo de nosotros. De repente no fue una relación muy larga, fueron de algunos meses entre que sí y no... (...)Yo estoy cansada de que el señor cada vez que necesita figurar, hable del tema de Mafer, hace mucho tiempo ella dejó de hablar de él ”, sostuvo Mariella.