Verónica Costa, la madre de Patricio Parodi, reveló que adelantó la celebración de Navidad en su casa. A través de Instagram, compartió fotografías de su cena navideña, en la que estuvo Luciana Fuster.

“Linda noche, gracias por darse un tiempo y haber podido compartir conmigo la cena adelantada de Navidad. Los Amo infinito”, escribió Verónica Costa en Instagram, donde hizo un post con las tiernas postales de la cena navideña.

Foto: Instagram @verocosta29

En las imágenes se observa a Verónica Costa con su hijo Patricio y sus dos hijas, Majo y Mafer Parodi. Además, se ve a la señora con su pequeña nieta, Aitana.

Foto: Instagram @verocosta29

Foto: Instagram @verocosta29

El único que no aparece en la foto es Enrique ‘Ike’ Parodi, el hermano mayor de Patricio Parodi. Asimismo, se ve que la cena navideña no fue en la casa donde viven los hermanos Parodi.

Foto: Instagram @verocosta29

En Instagram Stories, Verónica Costa también compartió una fotografía en la que aparece con Patricio Parodi y su novia, Luciana Fuster. En el post se escucha el tema ‘All I want for Christmas is you’ de Mariah Carey.

Foto: Instagram @verocosta29

¿Por qué Patricio Parodi no pasará Navidad con su familia?

Hace algunos días, Patricio Parodi reveló que no pasará Navidad con su familia porque se irá de viaje con Luciana Fuster: “Esta Navidad no voy a estar con mi familia, es primera Navidad en mi vida que no voy a pasar con ellos porque voy a pasarla en un avión. Sí, me agarra en el avión, o sea, no me agarra en un lugar, me agarra en el avión, en el aire, así que espero que el piloto me salude, salude ahí a todos los pasajeros”, dijo Patricio Parodi.

“La vamos a pasar afuera, nos estamos yendo justo en Navidad, vamos a pasar las 12 en el avión. Primera Navidad así, claro, yo siempre la he pasado con mi familia. ¡Me quiero morir! Sí (va a ser complicado), yo creo que sí, pero bueno, algo diferente para nostros también, una nueva aventura juntos”, comentó Luciana Fuster.

