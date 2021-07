La madre del joven Vasco Madueño se pronunciará sobre el cantante venezolano Guillermo Dávila tras su partida del Perú y luego de asegurar que se haría la prueba de ADN para confirmar que era el padre del muchacho.

Según el adelanto del programa “Amor y Fuego”, la madre de Vasco Madueño habría sido fuerte y clara, indicando: “Todo cae por su propio peso”, y es que Guillermo Dávila pidió pidiendo perdón a su hijo peruano por no reconocerlo.

Por otro lado, Vasco Maduño tampoco se quedó callado para las cámaras de “Amor y Fuego” y agregó: “Yo no soy una persona que deje que la agarren de idiota”.

Hace unos días, Vasco Madueño admitió que no sabía qué iba a pensar al verlo cantar: “No tengo ni la menor idea, para mí él es como un ser incomprensible, así que llegar a comprender lo que sale de su boca es algo que nunca lo he hecho, nunca he comprendido”.

“Cuando lo veo a él, veo a una persona que siente bastante miedo, no sé miedo de qué, pero yo noto que él actúa mediante el miedo, no con amor y eso es algo que me he dado cuenta yo, yo lo percibo, es un instinto que tengo”, agregó.

