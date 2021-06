La modelo Mafer Neyra fue consultada por “Amor y Fuego” sobre su actual situación con Hugo García, luego de que a este se le viera con Alexandra Balarezo.

Neyra prefirió guardar silencio, pues afirma que no le gusta hablar de su vida privada. “La verdad es que no quiero hablar de nada, de mi vida privada, de nada, prefiero la verdad no hablar”.

“No, porque nunca me ha gustado exponerme mucho ante cámaras, así que no me gusta entrar mucho en dimes y diretes”, agregó la modelo, sorprendiendo con esto último.

La joven modelo Mafer Neyra aseguró estar tranquila en estos momentos y sostuvo que mantiene una buena relación con su expareja Hugo García.

“No nada, yo a Hugo le tengo un montón de cariño, siempre le voy a desear lo mejor y todo súper bien con él. No tenemos ningún problema, nos llevamos bien, así que todo perfecto, no hay nada malo”, agregó.

Sobre el tatuaje que ambos se hicieron, dijo: “No quiero hablar mucho de mis cosas, de mi vida privada, el tatuaje no tendría por qué quitármelo, él, bueno, depende de él, para mi es algo de mi vida y nada, más, así que no tengo ningún problema con eso”.

