¡Fuerte y claro! Magaly Medina decidió utilizar unos minutos de su programa para realizar una aclaración sobre sus críticas al Miss Perú La Pre y el presunto “fraude” que habría habido en dicha competencia.

“Por si acaso este es un concurso al que vengo criticando desde hace varios años, no es que no lo haya criticado, cada vez que han habido escándalos lo he hecho. Esto no quiere decir que porque no tengo una relación de amistad con Jessica Newton, tenga que sacarle todos los trapos sucios”, dijo en un inicio

Como se recuerda, la popular ‘Urraca’ se mostró, hace algunos días, bastante molesta con la organizadora del Miss Perú por exponer a las adolescentes a innumerables críticas en las redes sociales y televisión.

Sin embargo, la figura de ATV quiso aclarar que ahora no viene criticando el concurso por su reciente distanciamiento con Jessica Newton, sino porque simplemente se trata de un tema polémico.

“Esto es demasiado, ha rebalsado las redes sociales, la controversia está ahí. Así como cuando el Miss Perú se desarrolló en un teatrín que no tuvo el esplendor y glamour que siempre mostraban, fue en el Maracaná recuerdo, igual lo critiqué y lo critiqué sin piedad”, finalizó.

