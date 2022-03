¡Habla la experiencia! Magaly Medina decidió utilizar unos minutos de su programa para referirse a Lesly Castillo y su recientes declaraciones, donde aseguró que “no necesita tener un título para postular a la alcaldía y hacer un cambio”.

Y es que recordemos que la modelo se encuentra postulando a la alcaldía de Sabandía, un distrito perteneciente a Arequipa, motivo por el que no le gustó para nada recibir críticas por tan grande cargo público al que quiere lanzarse.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ no dudó en ‘cuadrarla’ de una manera un tanto sutil. “La misma Lesly Castillo, la que vive en Arequipa, ella se está lanzando como alcaldesa de Sabandía, que es su distrito. Ahí la hemos visto, ensuciando las paredes de su ciudad con su promoción. Pero mucha gente le está diciendo: ¿pero cómo te vas a lanzar si tú no has ido a la universidad? Tú no tienes mayor experiencia?”, comenzó diciendo.

“Sin duda, Lesly Castillo no necesita la plata. Tiene un marido que le da todos los gustos, el tipo tiene mucho dinero, la engríe muchísimo... No creemos que ella está como algunos otros candidatos a diferentes puestos de nuestra política local, digamos que ambicione una alcaldía para llenarse de plata, no creo que esas sean sus ambiciones”, agregó.

Asimismo, la figura de ATV consideró que no se debe promover de cierta forma, que candidatos se lancen a cargos públicos sin tener mayor experiencia.

“No hay que promover que los cargos públicos sean ocupados por gente que no tiene ni estudios. Yo creo que justamente ahí está el principal pecado de nuestro mundo político. En que cualquier outsider se sienta en los puestos más importantes y eso no es algo que se deba permitir (...) Dedícate a otra cosa, pero no un cargo público, creo que no es la forma de salir ante las críticas”, finalizó.

