La modelo Lesly Castillo desató su figura luego de ser duramente criticada en las redes sociales por anunciar su postulación a la alcaldía de Sabandía, en Arequipa.

De acuerdo al portal Instarándula, varios usuarios cuestionaron que Lesly Castillo postule a un cargo público pues no tendría la preparación necesaria. Sin embargo, la influencer no se quedó callada.

“No necesito estudiar en una universidad, anda pregúntale a la gente que supuestamente ha estudiado en la universidad si ejerce su profesión y esos políticos que tienen 5, 6, 7 carreras, a ver si no roban, así que mejor quédate calladita y no trates de que porque ‘qué estudiaste’, averíguate mi vida para que veas qué he estudiado”, dijo Lesly Castillo.

En ese sentido, Lesly Castillo mandó a callar a sus detractoras: “mejor calladitas se ven más bonitas esas envidiosas, un beso enorme, un beso enorme a toda la gente que sí cree en mí y sí cree en mejorar la calidad de vida de todas las personas de Sabandía”.

La modelo aseguró que es una buena persona y con eso basta: “No necesitamos un título para hacer cambios y para ser buenas personas, sobre todo muy buenas personas, de corazón hay que hacer las cosas, no por plata, no por un puesto, eso soy yo, así que ya saben, mil bendiciones y tu envidia que se te quede en casa”.

Lesly Castillo - diario OJO

Fuente: Instarándula

