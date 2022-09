Siguen fallándole. Magaly Medina pidió unas imágenes para poder comentarlas, pero sus colaboradores no las tenían, logrando que la ‘urraca’ los amenace con mandarlos a ‘En boca de todos’, programa que dejará de emitirse el 28 de octubre.

“Qué lindos, no lo tienen, acá son como Tilsa Lozano, a veces trabajan, a veces no, han tenido un fin de semana un poco largo, se me han relajado”, fue así como Magaly comenzó sus críticas irónicas a los miembros de su equipo, quienes semana a semana le fallan.

Ella quiere que sus trabajadores lo hagan bien y decidió amenazarlos si no se ponen las pilas: “No se preocupen, que me pongo a pensar como la productora de ‘En boca de todos’, antes del 28 se me van para allá a trabajar, a mí me gusta ser exigente”.

