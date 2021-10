El bailarín Anthony Aranda se ha hecho conocido tras ser el protagonista de un polémico ampay con la aún esposa de Rodrigo ‘Gato Cuba, Melissa Paredes, lo que habría generado el fin del matrimonio de la actriz y el futbolista.

El “activador” reapareció este martes 26 de octubre, pero no quiso declarar para la prensa de espectáculos. “Escúchenme, yo respeto muchísimo su trabajo, pero no tengo nada qué decir. No me escondo, gracias”, declaró el coreógrafo de 34 años.

Al respecto, Magaly Medina no pudo evitar criticar al bailarín y le aconsejó que ya no se pronuncie al respecto.

“Dice: Respeto su trabajo, no voy a decir nada. ¿Qué vas a decir? La chica está tratando de resolver su problema, divorciarse, proteger a su hija y ver su estabilidad psicológica sobre todo, y este ahorita no tiene vela en este entierro, con él no es”, comentó Magaly en un inicio.

Asimismo, la “Urraca” aseguró que Anthony Aranda regresaría pronto al programa de Gisela Valcárcel, pese a que fue separado por el ampay con una mujer casada.

“No creo que tenga algo que declarar o decir, imagínense, y supongo que hasta ahora no tiene trabajo en el programa de Sor Gisela. ¿Hasta el momento lo ha separado? Seguramente en la otra temporada lo perdona”, agregó entre risas.

TE PUEDE INTERESAR