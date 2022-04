Sigue dando qué hablar. La reciente Boda de Mauricio Diez Canseco y la cubana Lizandra Lizama, tomó desprevenidos a muchos de los seguidores de la farándula peruana y era inevitable que Magaly Medina quiera opinar de ello y así lo hizo.

“Es lo que nosotros llamamos marketing chichero, que es una forma de llamar la atención sobre los negocios que él hace, la pizzería, los locales de entretenimiento y marketea, el grupo que trae de cuba”, fue así como Magaly explicó lo que estaría haciendo Mauricio Diez Canseco para promocionar a “Las chicas doradas de Cuba”.

La urraca fue enfática en afirmar que no se come el cuento que armó Mauricio y su cubana: “Dicen que fue un flechazo, debe haber sido, ella lo vio así y dijo guau, mi príncipe azul, qué historia, es una historia claro, yo tengo todo el derecho a no creerla”.

