¿Marketing o amor? Muchas críticas y rumores se han despertado a raíz de la reciente e inesperada boda del empresario Mauricio Diezcanseco con la cubana Lisandra Lizama, pero ellos no hacen caso a nada y compartieron con sus seguidores lo que fue “el día más feliz de sus vidas”.

“Este es el día más feliz de nuestras vidas, y deseo tanto que tengamos muchos más, te amo Lisandra Lizama esposa mía”. Fue el mensaje que acompañó el video que capturó los momentos más importantes de la boda del ‘pizzero’.

En la boda celebrada el 10 de abril de este año, se vio a amigos y familia de la novia, pero no de Mauricio Diezcanseco y es que todo parece apuntar a que no fueron invitados, tal como lo relató la hija del ‘Pizzero’: “Conozco el motivo (de la felicidad), pero no la persona. Yo estaba tranquila y de pronto recibo un WhatsApp con el parte de la boda que decía: ‘hijita me voy a casar, solo se vive una vez’ y ahí me contó la historia... No me invitaron a la boda de mi papá”.

