¡Fuertes declaraciones! Camila, hija de Mauricio Diez Canseco, se pronunció frente a las cámaras de “En boca de todos” sobre la tan polémica boda de su padre con Lisandra Lizama, quien tiene 26 años de edad. Y es que la joven manifestó que no le ve ningún problema a la diferencia de edad entre su progenitor y la cubana.

Recordemos que hace algunos días, el dueño de la cadena Rústica sorprendió al anunciar que contraería nupcias con la joven artista, de quien se habría enamorado perdidamente en solo unos cuantos meses de haberse conocido.

Sin embargo, lo que llamó bastante la atención es que Camila Diez Canseco confesó que su padre no la invitó a su propia boda. “Mis papás son las personas que más adoro, y que ellos sean felices es lo que me da felicidad a mí también”, expresó.

“Conozco el motivo (de la felicidad), pero no la persona. Yo estaba tranquila y de pronto recibo un WhatsApp con el parte de la boda que decía: ‘hijita me voy a casar, solo se vive una vez’ y ahí me contó la historia... No me invitaron a la boda de mi papá”, agregó.

