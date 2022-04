¡Fuerte y claro! Romina Gachoy rompió su silencio y aseguró que su cuenta en OnlyFans sí tiene ciertos límites, haciendo referencia a los rumores sobre que le estaría siguiendo los pasos a Xoana González y Fátima Segovia, al mostrar un poco más de la cuenta en la página para adultos.

“Soy la más angelical del Onlyfans. Mi contenido es moderado, espontáneo y artístico. Tengo muchos límites, no hago contenido para adultos, como el nivel de Xoana y Fátima, a quienes quiero un montón. Cada una se maneja como quiere, pero no llego a tanto”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la modelo uruguaya descartó que vaya a subirle el tono a su contenido en OnlyFans, pues tiene una relación con Jean Paul Santa María, la cual no quiere que se vea afectada.

“En mi caso, poso sexy, bailo, desfilo y actúo, pero no mostraré mis partes íntimas ni tendría relaciones. Nunca me verán haciendo pornografía, así gane un millón de dólares no lo haría”, agregó para Trome.

“Mis producciones las hago sola, pero Jean Paul me respalda. Somos una pareja que tenemos mucha confianza y nos respetamos en lo que hagamos. Ya casi tenemos diez años juntos, nos apoyamos muchísimo”, finalizó.

