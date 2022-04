¡Más que enamorados! Mauricio Diez Canseco está a punto de convertirse en el legítimo esposo de la cubana Lisandra Lizama, de tan solo 24 años de edad, quien le aclaró a Magaly Medina que su matrimonio no es una estrategia de marketing, pues asegura que está enamorada del ‘pizzero’.

“No le encuentro sentido que alguien de el gran paso de casarse solo por estrategia, tendría que ser una persona demasiado fría y calculadora como para casarse por marketing. Nosotros estamos cada vez más enamorados y nerviosos”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la cubana asegura que confía plenamente en el dueño de Rústica, pues su amor fue a primera vista. “La relación que tuve en enero fue con otro hombre, pero no prosperó y luego llegó Mauricio y todo lo cambió, nos enamoramos a primera vista. Temor es lo que menos siento desde que lo conocí, confío en él y en nuestra relación, nos complementamos. Nunca me he casado y siempre dije que cuando diera ese gran paso, sería para siempre”, agregó para Trome.

Por otra parte, Lisandra confiesa que siempre le gustaron los hombres mayores y que no siente la diferencia de edad con el popular ‘Brad Pizza’.

“No siento diferencia y el tema de la edad no es nuevo para mí, siempre me han gustado los hombres mayores. Nunca he tenido una relación con alguien de mi edad. Mauricio es un hombre maravilloso, me enamoraría de él aunque tuviera 90 años”, finalizó.

