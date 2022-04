Lo toman con humor. Leonard León estuvo en el ojo de la tormenta pública tras protagonizar un video viral en el que soltó algunos gallos en un evento privado. Sin embargo, su pareja Olenka Cuba tomó con humor este hecho y hasta ‘troleó' al cumbiambero.

Recordemos que el ex de Karla Tarazona desató su ira contra Jhoan Mendoza, más conocido en el medio artístico como ‘Chacaloncito’, por haberlo expuesto en TikTok en el momento que se quedó sin voz debido a un problema en la garganta que se le presentó.

“La persona que lo subió lo hace como burlándose y diciendo que me va a dar la mano porque no llegada. ¡Qué me vas a dar la mano! El verdadero músico entiende perfectamente. En esta oportunidad me tocó y soy objeto de la burla de este sujeto que tiene intenciones de ganar más ‘like’ y seguidores. No lo voy a mencionar porque es un NN en la música”, dijo Leonard en sus redes sociales

No obstante, todo no quedó ahí ya que León ahora tomó a bien las bromas de Olenka Cuba, que mediante su cuenta oficial de Instagram lo vaciló sin roche. “Amor, ¿Cómo cantabas? (risas)”, le preguntó al artista, quien parodió el momento y hasta soltó gallos a propósito.

