Sin pelos en la lengua. Samuel Suárez no dudó en comentar un acontecimiento que se volvió viral en las redes sociales. Y es que esta vez, Luciana Fuster llegó como invitada al baby shower de la hermana de Patricio Parodi, coincidentemente después de que Flavia Laos hiciera su aparición a dicha reunión.

En ese sentido, la integrante de “Esto es Guerra” no dudó en compartir muy orgullosa las fotografías junto a su ahora cuñada, Majo Parodi, en sus redes sociales.

Al respecto, el popular ‘Samu’ no dejó pasar la oportunidad para comentar este acontecimiento y señaló que la modelo seguramente se sintió bastante triunfante por poder mostrarse en público con la familia del chico reality.

“Luciana es la morbosa número uno del mundo, en eso nadie le gana, ella está años luz”, comenzó diciendo una seguidora al periodista de espectáculos.

“Ah no, de todas maneras, ¿crees que ella no ha subido la foto adrede para que vean que ella cómo se lleva con la familia? Ella estaba al pendiente, era su momento de gloria. (Tocándole) la pancita, por favor, porque yo no soy morbosa y no quiero que nadie hable acá”, dijo entre risas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO