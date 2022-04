¡Terminó mal! Hugo García sorprendió y preocupó a todos sus seguidores al anunciar mediante sus redes sociales que sufrió un accidente al practicar uno de los deportes que más le apasiona.

Y es que el integrante de “Esto es Guerra”, quien es un amante de ciclismo de montaña, visitó como de costumbre un lugar diferente para practicar dicho hobby, sin embargo, todo no habría salido del todo bien.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el guerrero reveló que sufrió una fuerte caída, motivo por el que tiene varios rasguños. “Bueno chicos estamos en el hotel, no saben el pato (caída) que me he metido, hace tiempo no me caía tan fuerte. La sacamos barata porque tenemos la protección adecuada”, comenzó diciendo.

“Solo tengo algunos rasguños. Si alguien conoce de medicinas que me puedan aliviar el dolor y la inflamación, me dejan saber”, finalizó diciendo el popular ‘Baby’ Hugo.

Como era de esperarse, los seguidores de Hugo García se preocuparon por la salud del modelo y no dudaron en desearle una pronta recuperación.

