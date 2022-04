¡Fuertes declaraciones! Jhoan Mendoza, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Chacaloncito’, utilizó sus redes sociales para responderle a Leonard León, quien minimizó su trabajo y dijo que “no era nadie en el mundo de la música”.

“Una mala pasada nos pasa a todos, a los mejores cantantes, un gallo, un mal momento porque no estás al 100%. Conozco la trayectoria del señor Leonard León desde hace mucho tiempo, yo seguía su trabajo. Creo que una mano, una ayuda, podemos recibirla de cualquier persona, de quien menos te lo esperas”, comenzó diciendo el joven mediante un extenso video en su cuenta de TikTok.

En ese sentido, el popular artista comentó que siempre admiró el trabajo de la expareja de Karla Tarazona, pero que como persona dejó mucho qué desear con su actitud y declaraciones.

“El ser cantante no te hace ser mejor persona que absolutamente nadie. El ser artista es gracias a la gente que nos consume, nos debemos al público... pero hay que tener un poquito de empatía con las personas que nos contratan. En esa casa yo también había sido contratado y yo me acerqué a tomarme una foto contigo, no estaba esperando que te salga un gallo”, agregó.

“Para mi era un honor cantar contigo una canción, hasta ese momento, pero tu manera de ser me dejó bastante que desear y te lo digo directamente. Como cantante no tengo nada que decirte, porque un mal momento lo pasa cualquiera, pero como persona, hermano, de lo que estabas en una palestra, te caíste... Tres, cuatro, cinco soles de humildad”, finalizó diciendo bastante indignado.

OJO - Chacaloncito cuadra a Leonard León

