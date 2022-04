El popular “Leoncito” de la cumbia se encuentra recontra asado con Johan Mendoza, más conocido como ‘Chacaloncito’ por viralizar un video en Tik Tok donde se ve al cumbiambero soltando sus gallos mientras entonaba la canción “La amante”.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Leonard León se defendió de las críticas que le han llovido y aprovechó para arremeter duramente contra el recordado “Camote”.

“Ciertamente, ayer, tuve una presentación que tenía que cumplir, a pesar que estaba afectada de la garganta, en un par de días espero recuperarme. La persona que lo subió lo hace como burlándose y diciendo que me va a dar la mano porque no llegada. ¡Qué me vas a dar la mano! El verdadero músico entiende perfectamente”, arremetió Leonard León en un video publicado este viernes 08 de abril de 2022.

La expareja de Karla Tarazona no pudo evitar mostrar su molestia contra “Chacaloncito”, a quien tildo de “NN de la música”.

“En esta oportunidad me tocó y soy objeto de la burla de este sujeto que tiene intenciones de ganar más ‘like’ y seguidores. No lo voy a mencionar porque es un NN en la música”, agregó el cantante muy indignado.

“Personas que generan ese tipo de situaciones no debería tener ningún tipo de relevancia en la música. Una vez, un compañero tuvo problemas al cantar, y se burlaron. Yo fui el primero en criticar porque a cualquiera le puede pasar. A esta persona (Johan) que se burla qué te puedo decir”, finalizó.

Fotos y Video: (Instagram/@leonardleonoficial | Tik Tok/@jhoancesarmendoza)

