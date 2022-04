La guapa morocha Vania Bludau remeció la farándula local al anunciar su separación del chico reality Mario Irivarren tras más de un año de relación. Ahora, en redes sociales se viene especulando que la modelo sería la nueva participante del reality “El poder del amor”

La influencer habría dejado nuestro país para unirse a la nueva temporada del reality juvenil donde Shirley Arica y Austin Palao tuvieron un gran desempeño. Como se sabe, uno de los requisitos para participar en el programa que se graba en Turquía es ser soltero.

¿Qué dijo Samuel Suárez sobre rumores de Vania Bludau en ‘El poder del amor’?

Ante ello, el creador de Instarándula comentó: “Esto están diciendo mucho en redes, no sé si hay una pista o algo de que Vania podría estar en El Poder del Amor o simplemente son puras especulaciones, no sé, no creo, no hay un indicio”, dijo en un inicio.

“Si alguien quiere estar en ese reality tiene que estar completamente soltero, eso pasó con Austin que salía con Gianna y de la noche a la mañana terminaron y se fue e hizo su reality. Creo que para la gente, cuando alguien termina dicen que es porque lo van a llamar del Poder del Amor (...) No estoy diciendo que Vania vaya estar, son puras especulaciones, pero podría tener mucha lógica el que se hayan visto después, esa ‘ruptura’”, agregó Samuel Suárez.

