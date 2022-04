Han pasado más de dos años desde que inició la pandemia de la Covid-19 y hoy, con algunas restricciones, podemos ver cómo retornan a la televisión elencos completos de entretenimiento, pero a quien no se lo vio regresar es a Rodolfo Carrión, más conocido como Felpudini.

El popular ‘Felpudini’, estuvo en el programa online ‘Por mi madre’, donde confesó que no ha regresado a lado de Jorge Benavides, debido a que ninguna productora quiere tomar el riesgo de contratar a “los viejitos” y que luego se contagien y haya complicaciones.

Era inevitable preguntarle el origen de su mítico: “No te lo puedo creer”, y Rodolfo no tuvo ningún problema en explicar cómo nació esa frase que lo inmortalizó en las memorias de los peruanos que, sábado a sábado, se sentaban en sus televisores a ver la participación de ‘Felpudini’ con Jorge Benavides.

Todo sucedió en una obra de Efraín Aguilar, en donde Rodolfo no tenía libreto, pero le tocaba entrar y se las tuvo que ingeniar: “Yo entraba a escena para coordinar, era una comedia de situaciones, entonces como todos entraban, me decían algo, yo les decía no, ‘no qué’, no te lo puedo creer, ahí nació”.

