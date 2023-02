La ‘urraca’ afirmó que no vio EN VIVO el momento en el que Ricardo Rondón cuadraba a Brunella Horna, quien recibió lecciones de conducción para la TV en pleno programa de ‘América Hoy’, donde la dejaron por los suelos, logrando las risas de Magaly Medina, quien apoyó al exconductor de ‘En boca de todos’.

“Brunella, clase de conducción 1, nunca se dice ‘supongo’, se dice sé o no sé. Si no sé digo ‘no sé y explícame’. Esa piconería es de niña”, fue parte de la lección que le dio Ricardo Rondón a la señora de Acuña, quien en diferentes momentos del programa, intentaba excusarse en su edad.

Magaly Medina escuchó las excusas de Brunella Horna, decidió comentar: “Eso no es disculpa para ser tonta, más aún si te has ganado el derecho de ser conductora”, celebrando la cuadrada que le dio Ricardo Rondón EN VIVO, donde una vez más quedó mal la esposa de Richard Acuña: “Lo que hizo, jalarte las orejas, lo hizo bien”.

Luego de aconsejarle a Brunella Horna que se comporte como adulta, Magaly Medina le recomendó a la modelo no hablar en el programa y quedarse quieta para que no noten su presencia: “Esta niña no debería hablar, debería estar como una planta, en un rincón, porque cuando la dejan hablar un poco, se mete en problemas”.

