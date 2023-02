Tras la negativa de confirmar su participación en el nuevo programa con María Pía Copello, Magaly Medina no dudó en criticar más de una vez a Carlos Vílchez, quien en ese tiempo estuvo en ‘ATV’ junto a Jorge Benavides y hoy que ya es parte de ‘América TV’, decidió responderle a la ‘urraca’.

Tras ser acusado de “hipócrita” por Magaly Medina, el conductor de ‘Mande quien mande’, decidió responder y lo hizo a través de una entrevista para la revista “Wapa”: “Tantos años me lo vienen diciendo, no me choca, mira, tengo callos, normal. Ella puede decir lo que quiera y lo que sienta, porque ella es libre de pensar y decir lo que tiene que decir”.

Demostrando que no le teme a la ‘urraca’, Carlos decidió invitar a Magaly Medina a que le diga sus verdades en la cara: “Magaly, te hacemos la invitación hoy día, de amiguis a amiguis, vente para acá, te sientas con nosotros y en mi cara pelada me dices todo, ven y lo dices: ‘Hipócrita’ me dices a mí y yo te voy a contestar”.

