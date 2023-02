Este 6 de febrero de 2023, Magaly Medina criticó duramente a Carlos Vílchez y lo tildó de ‘desubicado’ luego que el actor cómico la retó a buscarlo para que le diga las cosas ‘en la cara’.

Según la ‘urraca’, Carlos Vílchez dio declaraciones “bastante patanestas, dignas de vándalo de barrio” a la prensa tras el estreno del programa ‘Mande quien mande’.

“¿Este con quién piensa que está hablando? ¿Con un barrista malcriado? ¿Está hablando con uno de sus patas del barrio? ¿Con un patancito como él? ¿Con quién cree que está hablando Carlos Vílchez? ¡Qué desubicado! Una cosa es que él vaya a América y se crea el dueño del programa porque ni siquiera ha dejado hablar a María Pía todo el programa hoy día, que los humos se le hayan subido a la cabeza, pero de que es un mentiroso, lo es, y acá lo único que hicimos en este programa fue evidenciarlo”, expresó.

“Además, yo no tengo que ir y decirle en la cara pelada a nadie, porque a través de mi programa es como lo hago, es como me expreso, es como opino, aquí en este programa porque eso es lo que hago, lo que hago en mi vida particular no es precisamente perder mi tiempo hablando con patas como Carlos Vílchez, no, no, esta es mi chamba, Carlos Vílchez, así que si tú tienes algo que decir, haz tu memorándum y quéjate al canal, y lo pudiste haber hecho cuando trabajabas acá porque las cosas que te he dicho, te las he dicho mientras eras miembro de ATV, mientras trabajabas junto a Jorge Benavides, y ahí sí te quedaste calladito y no dijiste nada ¿no? Esperaste a irte a otro lado para contestarme todo gallito, acá debiste contestarme, acá debiste de pelear, decir algo”, acotó.

Asimismo, Magaly Medina cuestionó a Carlos Vílchez porque, según ella, no dejó hablar a María Pía Copello: “Ahora tiene programa propio, está desubicado por eso. Cree que está solo, oye, deja hablar, Vílchez, déjala hablar a Pía porque ella es tu coconductora, y habían vendido a María Pía porque él era el segundón, pero se quiere apropiar del programa. Déjala hablar, ella también es conductora”.

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR