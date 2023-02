Aunque inicialmente elogió al programa ‘Mande quien mande’, el periodista Samuel Suárez afirmó que el nuevo espacio de América Televisión no terminó bien porque hicieron sentir incómodo al actor mexicano Gabriel Soto.

“La intro muy buena, la presentación de Carlota Retro divertidísima, la entrada de Rebeca muy entretenida, apareció Gabriel Soto y se tornó incómodo”, señaló ‘Samu’ tras el comentario de una ‘ratuja’ que señaló que el galán de Televisa parecía no entender lo que le preguntaban.

En ese sentido, ‘Samu’ cuestionó que no hayan investigado bien, pues Gabriel Soto no trabajó en la telenovela Rubí: “María Pía tuvo que replantear su pregunta, cuando le dijeron lo de la escena de Rubí, palteó, no sabían ni quien era Irina, su pareja, y encima pusieron videos de María Pía como actriz, es ahí donde se me fue la magia y apagué mi televisor”.

El periodita también afirmó que Carlos Vilchez fue superior a María Pía Copello en la conducción: “Lo que sí me queda clarísimo es que la ‘Carlota’ se comió con zapatos y todo a María Pía en la conducción jeje, fue el alma del programa. Un crack Carlos Vilchez”.

Samu sobre Mande quien mande - diario Ojo

Fuente: Instarandula

