Los televidentes de América Televisión quedaron confundidos al no ver el gran final de la telenovela Rubí el último viernes. Y es que ya se anunció que este lunes, en el mismo horario, iniciará “Mande quien mande”, el nuevo programa de María Pía Copello y ‘La Carlota’.

Al respecto, Samuel Suárez aseguró que se trataría de una estrategia del canal 4: Rubí continuará en transmisión por unos días más para dejarle un buen ‘colchón’ de rating al nuevo programa de María Pía Copello:

“El día viernes muchas ratujas sintonizaron América Televisión pensando que era el final de la telenovela Rubí porque obviamente el lunes empieza en el mismo horario y pensaron que era el cierre. Lo que no sabían es que -creo que es una muy buena estrategia- es que no te van a poner la novela Rubí como tal, pero sí van a poner me imagino ya los últimos, un par de semanas más de capítulos, no sé cuánto durará, me imagino lo van a poner antes del programa de la ‘Carlota’”, dijo ‘Samu’ en Instarandula.

“Porque hay que ser sinceros, esa novela de Rubí te hacía 9, 10 puntos de rating, o sea, imagínate, tantos programas gastan un montón de presupuestos, escenografía, técnicos, luces, personal, todo, viene Rubí que es un enlatado nada más de hace 80 mil años y te hace 9, 10 puntos de rating como si nada, entonces, a la gente le gusta ver Rubí, está clarísimo”, acotó.

El periodista indicó que el rating de Rubí ayudará a que el programa de María Pía Copello tenga más audiencia: “La gente, y más que todo son últimos capítulos, va a estar a la expectativa de ver Rubí, por ende les va a dejar un colchoncito de 9, 10 puntos de rating, y es un empuje enorme para comenzar un programa (...) yo me imagino que estratégicamente sí pueden ponerles antes Rubí, una media horita, quizás un poquito antes de que empiece el programa, ahí, cosa que empalman y hay un buen colchón para que ellos se mantengan o se vayan en pique”.





Samuel Suárez - diario Ojo

Fuente: Instarandula

