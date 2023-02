Cada vez falta menos para el estreno del nuevo programa de María Pía Copello y Carlos Vílchez y Samuel Suárez lamentó que hagan terminar su novela, ‘Rubí', antes de lo esperado, resaltando la gran audiencia que tiene el enlatado de ‘América TV’.

“Cómo van a poner a María Pía y la Carlota en tu lugar, nadie te va a reemplazar nunca “, de esta forma el conductor de ‘Instarandula’ lamentó que levanten su novela, haciéndola correr en capítulos para que se ajuste al estreno del programa de la excompañera de Timoteo.

Samuel Suárez además advirtió que la novela de Bárbara Mori podría ser dificil de superar, debido a que mantuvo buen rating, siendo eso un peligro para el programa de María Pía y Carlos Vílchez: “La novela de Rubí en rating está haciendo muy buenos numeritos, a pesar de que es un enlatado, la gente se engancha”.

Finalmente, ‘Samu’ pidió que le hagan 13 puntos de rating, ya que no considera que sea necesario invertir tanto si es que el programa no supera a una novela antigua y repetida pero con muy buen rating: “Yo quiero que se mantengan a más de 2 dígitos, por lo menos 13 puntos, porque por menos no creo que jalen a la Carlota y María Pía”.

