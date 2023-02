El periodista Samuel Suárez se burló de Melissa Paredes luego que la conductora de ‘Préndete’ le mandó un ‘sablazo’ por hablar del rating del programa de Panamericana Televisión.

Este 1 de febrero de 2023, Melissa Paredes aprovechó las cámaras para mandar una fuerte indirecta al periodista luego que este, en el portal Instarandula, afirmó que la exesposa del ‘Gato’ Cuba “ya no da rating”.

“No entiendo, dicen que no funciono y me dedican mil historias. Oigan no paguen su canje conmigo, jamás lo promocionaré. A frustrados no promociono”, dijo Melissa Paredes en ‘Préndete’.

En Instarandula, Samuel Suárez pidió a Melissa Paredes que concentre sus energías en subir el rating de su programa: “Hijita, no pierdas tu tiempo en responderme, ni cuentes mis historias jeje, más bien ponle más punche a tu programa para que al menos lleguen al punto de rating”.

“De todo corazón, ojalá suban. Adoro a Karlita y a Kurt le tengo un cariño y respeto desde siempre, ojalá ‘Préndete’ al menos prenda algo para que les permita seguir trabajando”, comentó ‘Samu’.

Foto: Instarandula

