Con el nacimiento de la segunda hija del ‘Gato’ Cuba, el programa de Melissa Paredes intentó levantar su rating hablando del futbolista y Ale Venturo; sin embargo, hicieron tan solo 0.3 puntos de rating y ya ni los escándalos de la modelo podrían salvar al programa.

Quien se percató de los intentos forzados de levantar el rating hablando del exesposo de Melissa Paredes y su nueva hija, fue Samuel Suárez, quien no dudó en cuadra a la exmodelo: “No interesa tu mensaje a la nación sobre Ale, tú no pintas ahí, a quién le importa de qué opinas, si lo vas avisitar”, de esta forma el conductor de ‘Instarandula’ criticó que la ex amiga de Ethel Pozo decida hablar del tema.

Todo sería por el rating; sin embargo, y pese a que en su programa se pasarían más de la mitad del tiempo hablando del ‘Gato’ Cuba, Melissa Paredes pidió que se la deje de vincular con su exesposo, produciendo las risas de Samuel Suárez: “Primero dile a tu producción que supere el tema, porque todos los días es ‘Préndente’ hablando del ‘Gato’ y Ale, pensaron que les iba a funcionar, pero ni eso funciona”.

Según el conductor de ‘Instarandula’, haber sido parte de ‘Préndete’, sería un error para Melissa Paredes, ya que ha demostrado que su imagen ya no da rating: “Entiéndelo, ya no das rating, ya cambia de disco, ya habla de tu Activador que ni creo que ve el programa”, afirmó Samuel Suárez entre risas.

