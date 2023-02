Esta vez no estuvo de acuerdo. Samuel Suárez decidió responderle a sus fanáticas, quienes anteriormente habrían rajado de Austin Palao, acusándolo de no tener orgullo por aceptar trabajar junto a la expareja de Flavia Laos, Patricio Parodi junto a su propia exnovia, Luciana Fuster.

“Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pagan sus cuentas? El chico está trabajando”, de esta forma Samuel Suárez dejó marcada su posición frente a la presencia de Austin Palao en el reality de ‘América TV’, pidiéndoles a sus seguidoras que dejen trabajar al novio de Flavia Laos.

En medio de sus argumentos, Samuel Suárez afirmó que ‘Esto es Guerra’ paga bien y al parecer, Austin necesitaría ese ingreso extra: “Él puede tener chamba como modelo, ha invertido en producciones musicales y en algún momento te vas a quedar corto y hay que ser sinceros, en ‘Esto es Guerra’ pagan bien”.

Además, tras los intentos de que su carrera musical funcione, Austin Palao estaría financiando nuevos videoclips, pero hasta que no sea conocido por ello, debe trabajar en otras cosas, como ‘Esto es Guerra’: “Obviamente, no le ha ido del todo exitoso en la música, ha sacado la canción con Flavia, que creo que les gustó, pero de ahí a que me digas que está generando un montón de dinero o una carrera musical, no todavía le falta muchísimo”.

TE PUEDE INTERESAR