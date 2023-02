La tarde de este lunes 6 de febrero se estrenó en la señal de América TV el programa ‘Manda quien manda’, programa conducido por María Pía Copello y Carlos Vílchez ‘La Carlota’.

El debut de la examinadora infantil y el exintegrante de ‘JB en ATV’ fue comentado por el periodista Samuel Suárez en su plataforma de ‘Instarándula’.

“No se imaginan aquí como nos estamos partiendo de la risa con la Carlota. 10/10″, opinó el popular ‘Samu’.

Días atrás, el creador de Instarándula lamentó que América TV no haya pasado el final de la telenovela ‘Rubí'. El periodista aseguró que se trataría de una estrategia del canal 4 para dejar un ‘colchón’ al programa ‘Mande quien mande’.

“El día viernes muchas ratujas sintonizaron América Televisión pensando que era el final de la telenovela Rubí porque obviamente el lunes empieza en el mismo horario y pensaron que era el cierre. Lo que no sabían es que -creo que es una muy buena estrategia- es que no te van a poner la novela Rubí como tal, pero sí van a poner me imagino ya los últimos, un par de semanas más de capítulos, no sé cuánto durará, me imagino lo van a poner antes del programa de la ‘Carlota’”, dijo ‘Samu’ en Instarándula.

Fotos y Video: (América TV | Instarándula).

