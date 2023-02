Más de una famosa de la farándula peruana, decidió realizar un ‘Closet Sale’ en más de una ocasión, lo que básicamente es vender la ropa que ya no usa y Magaly Medina no quedó fuera de la moda; sin embargo, no duró mucho y ella explicó los motivos.

Todo pasó cuando Magaly tenía un enlace con Lesly Castillo, quien estuvo vendiendo la ropa que ya no usa en un ‘Closet Sale’, logrando que la ‘urraca’ aclare por qué las famosas hacen este tipo de ventas: “Cuando uno trabaja en televisión o eres influencer, recibes mucha ropa o tienes mucha ropa y la ropa está casi nueva”.

Durante el 2022, Magaly tuvo una cuenta de ‘Instagram’ que funcionaba como un ‘Closet Sale’, donde vendía todo lo que ya no utilizaba, ofreciendo vestidos y accesorios de lujosas marcas, pero no duró mucho y ella explicó sus motivos: “Una vez me decidí a hacer un closet sale, por consejo de mi sobrina y me pareció fascinante, pero luego me arrepentí de algunas prendas de diseñador que yo quería conservarlas y dije no, no, no, paremos esto porque hay cosas que quiero conservar”.

Actualmente, Magaly Medina se desharía de su ropa regalándola a las personas más cercanas a ella, de ese modo evita que se le junte de más: “En mi caso particular, yo regalo mucha ropa, la regalo, la doy a todo mundo que trabaja conmigo, saben que yo soy muy desprendida de mis cosas”.

