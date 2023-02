En una reciente entrevista con ‘América Hoy’, Rosángela Espinoza confirmó que algunos gastos que hizo en Dubai, fueron pagados por un jeque pretendiente, dándole pie a Magaly, quien anteriormente lo había mencionado, pero sin afirmar nada y ahora que la ‘Chica selfie’ se contradice más la ‘urraca’ no la suelta.

“La tranquilidad de saber que eres buena persona y no buscas arruinarle la vida a nadie, no te la quitan aunque te echen toda la mala vibra del mundo”, de esta forma y agradeciendo un canje por ropa de baño, Rosángela Espinoza decidió responderle a Magaly Medina, quien cuestiona los costosos gastos de la ‘chica selfie’ en Dubai.

Su publicación no hizo más que generar las críticas en algunos de sus seguidores, quienes cuestionaron a la ‘chica selfie’ al igual que lo hace Magaly Medina, quien no se explica cómo está pagando su estadía y viaje en uno de los países más caros del mundo: “Antes me caías bien Rosángela, hoy veo cómo dejas que un hombre te pague todo sin ser tu pareja”, “Todo bien, lo que odiamos acá es la mentira”, “El que toma la foto es el inversionista”, “Pagando el viaje”, “Presenta al jeque árabe Rosángela”, fueron algunos de los comentarios que intentaron dejar mal parada a la ‘chica reality’.

