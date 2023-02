María Pía Copello se encuentra bastante emocionada tras el estreno del nuevo espacio que viene conduciendo junto a Carlos Vílchez por el aire de América TV. Y es que la presentadora aprovechó la segunda edición de “Mande quien mande” para agradecer al público, pero también para hacer una queja pública sobre ‘La Carlota’, quien lo habría dejado hablar lo suficiente.

“Aquí con la Carlota y felices de estar con todos ustedes. Gracias por nuestro debut, me he sentido súper bien... Pero la verdad Carlotita, a partir de hoy me va dejar hablar un poquito más, por favor”, comenzó diciendo la exanimadora infantil.

Por su parte, Carlos no se quedó callado y se mandó con todo, dejándole en claro a su compañera que es ella misma la que tiene que exigir hablar más en el programa de América TV.

“¿Por qué hijita? Si ayer has dicho todo lo que tenías que decir, y ayer te tocaba hablar poquito. Hoy seguramente te toca hablar un poquito más. Yo lo marqué y el productor también!” , señaló La Carlota frente a cámaras.

María Pía le pide a Carlota que la deje hablar

