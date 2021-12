La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ reveló que siente que hay algo que ve en la “victimización” de Juan Víctor que no le cuadra. Además, criticó el “modus operandi” de Andrea San Martin de condicionar al padre de su hija por tener la potestad de ella.

“Qué mente más maquiavélica para haber estado grabando las cosas que él y ella conversaban por teléfono. Esa conversación de ella hablando de su ex Sebastián Lizarzaburu. Me parece bien tóxico y bien enfermizo”, fue así como Magaly criticó a Juan Víctor por estar grabando las conversaciones en un momento que no había problemas sin un “para qué”.

La ‘urraca’ además decidió no ponerse de un lado o de otro, debido a que Juan Víctor “se pasea por todos los canales”, contando su versión y Magaly aún no ha oído las declaraciones de Andrea San Martín.

“Yo creo que el problema para Juan Víctor es que este hombre (Sebastián Lizarzaburu) y sea la figura paterna para su hija de 3 años. Creo que es lo que más le molesta”, comentó.

