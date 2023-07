Tras la lectura de la sentencia a favor de Jefferson Farfán en una de las demandas que le impuso el futbolista a Magaly Medina, muchos rumores y comentarios se despertaron debido a que es la segunda sentencia desfavorable para ‘la urraca’ y ella decidió aclarar todo.

En redes sociales comenzaron a circular opiniones de diferentes abogados que afirmaban que Magaly podría terminar tras las rejas debido a que en una reciente sentencia en su juicio con Lucho Cáceres tuvo la misma sentencia de pena privativa de la libertad y esto sería “reincidencia” en el delito de la difamación, pero la ‘urraca’ no estaría de acuerdo con esto.

La ‘urraca’ no tuvo piedad al cuadrar a los letrados que opinaron sobre su caso: “Tengo que decirles a todos esos señores abogados que deberían revisar mejor el código penal o de lo contrario que vuelvan a las aulas universitarias para que así se iluminen un poco sus cerebros”.

¿Por qué Magaly Medina no estará en prisión tras sentencia de Jefferson Farfán y Lucho Cáceres?

Según contó la ‘urraca’, su sentencia fue apelada y por ese motivo no tiene pena alguna que pagar: “Yo no tengo sentencia firme y consentida, al primer momento que mi abogado apela, se va a corte superior, entonces la sentencia queda suspendida y no tengo en el momento ninguna sentencia firme y yo no soy reincidente, en el sistema judicial peruano yo soy una persona rehabilitada”.

