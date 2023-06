Durante el fin de semana ‘Dayanita’ sorprendió al aparecer en redes sociales quejándose de que ‘Pepino’ la plantó en un show en provincia y habló de responsabilidad y humildad frente a un público con el que lloró por la falta del nuevo preferido de Jorge Benavides.

Magaly no aprobó que Danny Rosales y Dayanita reclamen la ausencia de ‘Pepino’, quien horas más tarde afirmó que la culpa fue de los organizadores que pretendían que él pague su pasaje para ir al evento en provincia.

“Yo no sé para qué ir a un local y maletearlo públicamente porque la gente no ha ido a escuchar un drama, la gente ha ido para reírse, no para escuchar un drama”, sentenció Magaly Medina.

Pepino además resaltó que su carrera es antigua y no reciente, como intentaron dejar creer Danny Rosales y Dayanita y esto le pareció falta de humildad por parte del nuevo engreído de Jorge Benavides: “Recién el público te conoces desde hace muy poco tiempo desde que estás en la televisión”.

