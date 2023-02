Tras la noticia de que le divorcio de Christian Domínguez va viento en popa, luego de años de supuesto trámite que en realidad resultó ser falta de interés, Magaly afirmó que esta vez sí se logró, pero porque Pamela Franco estuvo presionando al cantante; sin embargo, ella lo niega, pero la ‘urraca’ no le cree nada.

La ‘urraca’ se burló de Pamela Franco, quien afirmó que no le interesa ver a Christian divorciado: “Cuando debe ser ella la que ha impulsado segundo a segundo que Christian Domínguez vaya a tener un papel que dice divorciado”.

En todo momento, durante una entrevista para el diario ‘Trome’, Pamela afirmaba que lo de Christian es solo un papel y que no cambiaría nada en su relación, pero Magaly Medina no le creyó nada y arremetió: “No me parece muy honesto que digamos, porque un papel no es un simple papel, estoy de acuerdo que un papel no cambia ninguna vida ni arregla una pareja, pero un papel también simboliza el compromiso que un hombre y una mujer quieren a futuro”.

Según Magaly, el motivo por el que Pamela no quiere hablar de matrimonio ni relacionarlo con el divorcio de Christian Domínguez, porque su relación tendría fecha de caducidad: “Lo que pasa es que ni Pamela sabe cuánto tiempo más estará con Christian, no sabe cuánto tiempo más le dará la gana a Christian de permanecer fiel”.

