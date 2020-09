Magaly Medina expresó su indignación por los chats de Sheyla Rojas, donde habla de ’sangrar’ al futbolista Luis Advíncula. La periodista de espectáculos despotricó contra la presentadora del programa “Estás en Todas” y aseguró que es una vergüenza para el género femenino.

“A mí, como mujer y como género sí me avergüenza. Creo que las mujeres hemos trabajado tanto para forjarnos un nombre, una carrera y una personalidad y estar emponderadas y no estar detrás de ninguna billetera y no depender de un hombre para que nos dé gusto caros, los gustos caros nos lo damos nosotras, los gustos que no dé la gana”.

Para la ’urraca’, las mujeres pueden demostrar que son independientes y “no andar por la vida sangrando a una hombre”.

“Si a estas alturas del partido, alguien nos da un regalo, un marido, un novio, pues qué lindo, en buena hora. No es que andamos por la vida sangrando a una hombre y que eso sea una cosa que mentalicemos en generaciones más jóvenes que uno. Esa es la lección que no se debe aprender de Sheyla”.

