Dejó sorprendidos a sus seguidores. La rival por años de Gisela Valcárcel, sacó cara por ella por primera vez, al presentarse el papá de Ethel Pozo, quien reclama dinero para una operación. Esto no le gustó nada a Magaly Medina y señaló que hay límites en su rivalidad televisiva y ella no los pasará.

Magaly confesó haber rechazado la entrevista con Jorge Pozo, el padre de Ethel Pozo, porque le pareció bajo lo que él pretende hacer: “Un hombre que abandonó a su hija, que no le dio el soporte emocional y económico desde niña y aparecer ahora cuando su hija es una chica lograda, cuando tiene recursos económicos, cuando no necesita de nadie que la mantenga, viene ahora a pedir ayuda y está dispuesto a aparecer en cualquier programa de televisión para decir cualquier pachotada con tal de fastidiar a su hija y a la madre de su hija y yo no me voy a prestar a esos juegos inmundos jamás”.

Señaló además que la presión mediática a la que quiere someter a Ethel Pozo y Gisela Valcárcel habla mucho de la clase de persona que es: “si ellos por lástima o compasión quieren darle algo de ayuda lo darán, pero él no necesita chantajear públicamente a su hija biológica para que lo haga, no necesita usar a los medios y presionar de esa manera, eso habla de la catadura moral de ese hombre, yo no me voy a prestar para eso y nosotros lo hemos choteado de todas maneras”.

Finalmente, reconoció el mérito de Gisela Valcárcel por haber criado sola a Ethel Pozo y hacerla una mujer de bien, dejando en claro que el que no le guste como anima, no quiere decir que sea mala persona: “La enemistad televisiva tiene un límite y yo no lo pienso sobrepasar”.

