Por primera vez apareció en medios el papá de Ethel Pozo, Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel de quien no se sabía nada hasta ahora, que apareció pidiendo ayuda a su hija para mejorar su estado de salud, ya que no tiene dinero.

La aparición de Jorge Pozo ha despertado diferentes emociones en los seguidores de Gisela Valcárcel y entre miembros de la farándula peruana y entre ellos está Mónica Cabrejos, quien usó su Instagram para pronunciar su indignación con el caso.

“Tamaña desfachatez del sujeto”, Mónica comenzó así su descargo en contra de Jorge Pozo, por reclamar algo que según la conductora de ‘Al sexto día’, no le pertenece.

“Padre no es quien engendra, padre es quien cría. Aunque sea en una chozita comiendo pan y cebolla, trabajando de lo que sea para sacar a sus hijos adelante”, este comentario despertó el apoyo de los seguidores de la morena, quienes confesaron no ser fanáticos de las “fariselas”, pero no están de acuerdo con el papá de Ethel Pozo.

