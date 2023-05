Durante el fin de semana, Dayanita sorprendió a sus seguidores y no simpatizantes, al aparecer en el programa de la ‘Chola Chabuca’, donde por primera vez, sin filtros, decidió arremeter contra su exjefe Jorge Benavides, a quien intentó dejar mal parado, causando el rechazo de Magaly Medina.

Magaly comenzó afirmando que “Dayanita siempre ha sido desubicada”, añadiendo que no ve con buenos ojos que la comediante haya esperado tanto para recién quejarse de Jorge Benavides y aconsejando que si no se dijo en el momento es mejor ya no tocarlo.

Según la ‘urraca’, Dayanita buscó quedar como la víctima: “Ella se victimizó, que es lo que acostumbra a hacer cada peruano que conocemos últimamente, no hay nadie que quiera ganar el corazón de los peruanos sin lagrimones”.

Los ‘urracos’ de Magaly Medina decidieron ir tras Dayanita para que opine sobre Jorge Benavides, pero la comediante que acababa de terminar un show en las calles, decidió huir del lugar en cuanto se enteró de que los reporteros eran de la pelirroja que criticó su actitud desde que se alejó de ‘JB’.

