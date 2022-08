Han pasado más de ocho meses desde que Mario Irivarren y Karen Dejo no son parte del reality ‘Esto es Guerra’ y en ese tiempo, ambos no perdieron tiempo y siguieron ocupando titulares en los medios, pero no por “armar vasitos”, sino por graves acusaciones de maltratos y violencia.

“Grandes ídolos de nuestra juventud acusados por maltratos y violencia”, fue así como calificó la ‘urraca’ el retorno de Mario Irivarren y Karen Dejo a ‘Esto es Guerra’ lamentándose por la expareja de la ‘calavera feliz’: “Se olvidaron de las denuncias de la pobre Vania Bludau, nadie le hizo caso, lo pasaron por agua caliente, lo mandaron de viaje, le dijeron que se quite el estrés, lo bañaron y lo presentaron y ya está inmaculado para el público al que va dirigido”.

Magaly también recordó que sus ‘urracos’ la captaron con hasta 3 parejas diferentes en dos semanas y que fue acusada de violencia en contra de su hija, pero el rating podría más que sus denuncias, logrando que la pelirroja se haga una pregunta: “Yo digo, ¿No hay más candidatos a chicos reality? ¿Existe alguien más que sepa hacer esas pruebas?”, y según ella, la respuesta estaría en los gimnasios, donde tendrían nuevos rostros para refrescar su elenco.

